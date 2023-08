/FOTOGALERIE/ Fotbalový oddíl Tatranu Volary pořádá příměstský tábor se zaměřením na fotbal a míčové hry. Děti vylepšují své fotbalové dovednosti a nechybí ani všesportovní program.

Příměstský sportovní tábor ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Příměstský tábor vedou trenérka Jindřiška Lukačová Sedláková s asistentkou Bárou Šnelcerovou a vypomáhá jim Jan Šnelcer, věkem starší žák hrající za Tatran. Veškeré činnosti se konají na volarském hřišti, případně v tělocvičně.

Myšlenka uspořádat tento tábor vznikla na výboru Tatranu Volary. "Na facebookové stránky fotbalového klubu jsme dali možnost přihlášení. Zájem byl solidní a je to dnes vidět, když na zahájení přišlo 24 dětí, z toho 16 kluků a osm malých slečen. To je pro nás velmi pěkný počet a jsme za to rádi. Nejvíce je zastoupen ročník 2017, vesměs zde máme děti v kategorii mini a přípravek. Všechny děti zde budou rozvíjet fotbalovou abecedu. Věříme, že většina z nich u fotbalu, potažmo sportu vydrží. Náš tábor je zaměřen na pohybové aktivity, hru s míčem a všeobecný rozvoj. K tomu máme připravené volejbalové minihřiště, stolní tenis, skákací hrad, zajdeme na Soumarský most a budeme mít i plavání a relax ve vodě ve volarském plaveckém bazénu. V případě špatného počasí využijeme tělocvičnu," informovala o náplni příměstského tábora jeho vedoucí Jindřiška Lukačová Sedláková.

Autor: Ladislav Beran