Volarští nejmladší fotbalisté z přípravek A a B hráli svá mistrovská utkání s Vimperkem B a C

Oba zápasy nabídly zajímavou konfrontaci. Pěkná návštěva a fandění rodičů vybičovala malé benjamínky k velkým výkonům a kluci i slečny ukázali, že to umí a hlavně, že je to baví. Skóre ani výsledek není v této kategorii rozhodující, na obou hřištích se hrálo srdcem a z radosti a o to v těchto kategoriích jde.

Autor: Ladislav Beran