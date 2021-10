Borová Lada – Horní Vltavice 6:0 (4:0). 13. (PK) M. Horejš, 20. (PK) M. Smatana, 39. (PK) S. Mach, 45. V. Hundsnurscher, 68. V. Hovorka, 72. J. Zbořil. ČK: 0:1 (19. Hödl).

Krásné podzimní počasí, velmi solidní divácká návštěva a hlad po fotbale. Co více si k tradičnímu derby přát. Domácí od začátku potvrzovali roli velkého favorita a vytvářeli si šanci za šancí. Na malém hřišti není nouze o vzájemné kontakty, a tak ani nebylo divu, že domácí nastříleli úvodní tři góly z pokutových kopů. Navíc se hostům nechal za urážky sudího vyloučit Hödl, a tak nebylo po dvaceti minutách o vítězi pochyb.

Ve prospěch domácích od začátku hrál i ten fakt, že měli plnou lavičku náhradíků. "Na lávce je pět kluků a další dva se ještě vůbec nedostali do zápisu," liboval si vedoucí domácího týmu Jan Miko, ale jedním dechem dodal: "To však není pravidlem. Někdy je to opravdu jen tak tak a musím tam jít i já."

Domácí zvítězili vysoko 6:0 a hosté tak pokračují v sérii porážek, když letos nezískali ještě ani bod. Naopak hráči Borových Lad tlačí s dvoubodovou ztrátou na lídra tabulky z Nebahov.