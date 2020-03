FK Lažiště - SK Lhenice 2:1 (2:1). Bednár a Volmut - Iliev.

Lheničtí svého soupeře, který nyní startuje jaro v krajském přeboru na hřišti v Oseku, pořádně prověřil. Lažišťští šli sice do vedení dorážkou Bednára do prázdné brány, ale šance se rodily i na druhé straně a Lheničtí zaslouženě Ilievem vyrovnali. I druhý gól dali Lažišťští po zaváhání soupeře v zadních řadách. Další branka již nepadla a favorit si tak připsal na konto těsnou výhru. V dresu FK Lažiště poprvé nastoupil Kamil Tobiáš, který by měl týmu pomoci v jarních záchranářských bojích.