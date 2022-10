Branky: 63. Šnelcer Zdeněk - 17. Kalianko Petr, 34. Kotál Adam.

Hosté přijeli do Volar v roli favorita a lídra tabulky OP žáků. To také v rvním poločase potvrzovali, ale po změně stran začali být domácí hodně nebezeční. Snížili na 1:2, ale vyronat se jim již nepodařilo. Body tedy putovaly do Čkyně.