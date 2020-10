Sešli se zde ti vůbec nejmenší fotbalisté ročníku narození 2014 a mladší. „Kvůli počasí jsme operativně turnaj překládali z rána na odpolední hodiny. Nakonec se zde sešlo dvanáct družstev, což je perfektní. Dík patří klubům, které této možnosti využily a malé fotbalisty do Husince vyslaly,“ uvedl k turnaji jeho pořadatel Ondřej Málek, Grassroots trenér OFS Prachatice.

Hrálo se v rozestavení 3+0 na netradičním hřišti. „Hraje se na čtyři malé branky. Je to nyní moderní trend. Hráči se již v tomto věku učí fotbalovému myšlení. Když je jedna branka plná, zaútočí na jinou. Musí nad tím přemýšlet. Nepočítají se góly, je to o tom, aby byli všichni co nejvíce u míče a nezatěžovali se výsledkem,“ doplnil k turnaji Ondřej Málek