Fotbalová okresní soutěž mužů na Prachaticku měla v sobotu na programu poslední podzimní kolo.

Fotbalová okresní soutěž: Strunkovice B - Nebahovy 0:9 (0:6). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Do čela tabulky se posunuli fotbalisté Nebahov, kteří zvítězili na béčku Strunkovic nad Blanicí 9:0. A jelikož fotbalisté doposud vedoucích Borových Lad nebodovali ve Zdíkově, poskočili Nebahovští do čela tabulky. A to ještě mají na jaře oproti svým pronásledovatelům utkání k dobru.