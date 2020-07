Jubilejní 10. ročník Čkyně cupu, turnaje v malém fotbale, se koná v sobotu na Čkyňské rovince.

Čkyně cup 2019. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Šestnáct týmů bylo nalosováno do čtyř skupin, ze kterých vždy dva nejlepší týmy postoupí do čtvrtfinále. Skupinu A tvoří Bedymo, Bílý balet, Goldenboys a All Stars, skupinu B Šumavští vlci, Mušky FC, Junior a AVC, v céčku se utkají Tácek United, Hnědá lajna, Háječek a Pipitóni, skupinu D si pak zahrají Turci, Sokolíci, Schamp-eleon AS a Dynamo Senohraby.