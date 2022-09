Branky: 7., 46. a 50. Z. Martan, 29., 44., 52. a 64. R. Podskalský, 40. (PK), 58., 61. a 67. (PK) J. Pešek), 41. J. Preněk, 56. P. Holcknecht, 70., 76. a 90. T. Vlček, 85. a 87. V. Špánek.

Hosté vyšli Zdíkovským vstříc, když si s nimi vyměnili kvůli pouti pořadatelství. Mistrovskému utkání předcházelo přátelské utkání starých gard Sokola Zdíkov a Lhenic. Bývalé hvězdy obou družstev si to rozdaly na 2x35 minut a rozešly se smírně 2:2. Obě branky Zdíkova vstřelil Vojta Vačkář.

To ještě nikdo netušil, že pouťák teprve přijde. K mistrovskému utkání okresní soutěže Prachatice přijela Horní Vltavice pouze v deseti hráčích. Soupeř odolával do 20. minuty, kdy byl stav pouze 1:0. Zdíkovští dobývali branku hostí, ale buď trefovali hostujícího brankáře Tesaře, nebo vyložené šance neproměňovali. Hrálo se na jednu branku. Hosté nestačili na domácí fotbalisty fyzicky a do poločasu Zdíkov nastřílel ještě čtyři branky.

Do druhé půle se nastoupilo za vydatného deště, ale to Zdíkovu vůbec nevadilo. Rozjel se brankostroj, který stateční domácí fanoušci podporující své hráče i v době nečasu, ještě neviděli. Zápas skončil nejvyšší výhrou Zdíkova v novodobé historii. Sympatické je, že prvním hattrickem v dospělých se blýskl dorostenec Zdeněk Martan. O další branky se již postarali zkušení matadoři – Jirka Pešek, Radek Podskalský, Tomáš Vlček, Vojta Špánek a jiní.

Autor: Roman Šebánek