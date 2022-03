Fotbalové soutěže mužů na Prachaticku jsou rozděleny do dvou skupin. Okresní přebor hraje osm, okresní soutěž devět týmů.

Okresní přebor, který se hraje tříkolově, se na čele smrskl na souboj již jen dvou týmů. O postup do I.B třídy hrají Vlachovo Březí a béčko Vacova. A tento souboj má ještě jednu podmínku. Vacov B by mohl zasáhnout do postupu jen v případě, že jeho áčko postoupí z I.A třídy výše (má ztrátu 9 bdů na čelo). Přímý souboj Vlachova Březí s Vacovem B (již třetí v sezoně) se hraje v polovině května a výhodu domácího duelu budou mít fotbalisté Vlachova Březí. Souboj o záchranu však bude hodně dramatický. Třetí béčko Čkyně má na osmý Dub náskok jen tří bodů. A stejný počet bodů jako Dub mají páté Vitějovice.

Víkendový program - Sobota: Vlachovo Březí - Čkyně B (14), Šumavské Hoštice - Dub (16.30). Neděle: Vitějovice - Netolice B, Volary - Vacov B (oba zápasy v 16.30).

Zajímavý bude také boj o postup z okresní soutěže. Vedoucí Nebahovy mají dva body a zápas k dobru na druhý celek z Borových Lad. Ambice na postup má určitě také třetí Zdíkov. Ten ztrácí na lídra body tři, ale má odehráno o zápas více. Vše tedy na startu jara hraje do karet Nebahovským. Po skončení odvet (15.5.) následují nadstavby o 1. - 5. a 6. - 9. místo.

Víkendový program - Sobota: Borová Lada - Vacov C (15), Nebahovy - Horní Vltavice, Zbytiny - Vlachovo Březí B, Svatá Maří - Zdíkov (vše 16.30).