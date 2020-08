Fotbal je nejmasovější sport, který baví diváky u nás a hraje se systémem podzim – jaro. Jaro minulého ročníku však hráno nebylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu k pandemii viru COVID 19. Celé Česko od března řešilo jediný problém, a to zdraví, které je na prvním místě. Došlo tak na nejsmutnější rozhodnutí pro fotbalisty malé i velké a fotbalové soutěže se zastavily. Okresy stejně jako ostatní soutěže se nedohrály, a tak na pořad dne přicházela otázka, jak hrát v nové sezoně.

Na Prachaticku budeme mít letos okresní přebor a okresní soutěž. V obou je osm týmů a rozdělení se událo dle tabulky z loňského ročníku po podzimní části. Jedinou změnou je, že místo Lhenic B bude hrát v okresní soutěži celek SK Vacov C.

Po loňské diskusi o systému, jak to bude dál, nakonec vše vzalo za své tím, že se nedohrálo. Nyní přichází novinka, tedy spíš návrat ke starému. Návrat k okresní soutěži je zřejmě dobrá myšlenka a může pomoci ke kvalitě fotbalu na okrese. To, že se vrací okresní soutěž, znamená, že i spodní část tabulky přeboru bude mít o co hrát a v okresní soutěži půjde všem týmům o postup do přeboru. Zde je pro mne jedno překvapení, a to, že celek Zdíkova, který ještě nedávno hrál I.B třídu kraje, se nedostal do přeboru a čeká ho jako favorita alespoň pro mne těžká cesta zpět.

Soutěže dospělých odstartují víkendem 29. – 30. srpna. V září, s nástupem školního roku, zahájí soutěže mládeže a věřme, že vše bude v pořádku. Možná jedno přání, dbejme více na hygienická nařízení, případně rouška v kapse nic nezkazí. Těšme se na fotbal, držme všem hráčům, organizátorům a vedení klubů palce a všem hlavně zdraví, pohodu a radost ze hry.

Ladislav Beran