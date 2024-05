/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Prachaticku rychle spěchají dál a zajímavé zápasy se hrají i mezi mládežníky. V pátečním podvečeru se mladší přípravka Volar utkala s týmem Husinec / Vlachovo Březí B.¨

OP mladší přpravky: Volary - Husinec / Vl. Březí B 14:3. | Foto: Ladislav Beran

Zápasy fotbalového potěru se hrají netradičním formátem na 3x20 minut. V duelu Volar se společenstvím Husinec / Vlachovo Březí B se hrál pěkný fotbal, kdy hned z prvního útoku šli domácí do vedení. Byl to klasický fotbal této kategorie, živelnost uprostřed hřiště, zajímavé řešení, kličky, nahrávky a střely, malé domů i hlavičky. Umístěné střely, obloučky a jak říkají fotbalisté "angličáci i brazilci", to vše padalo do branek. Byl to pěkný zápas, ve kterém kluci i holky ukázali, že z fotbalové abecedy umí hodně.

Tatran Volary - Husinec / Vlachovo Březí B 14:3

Branky: Adam Kopečný 4x, Jarda Peta 3x, Jan Filipčík 2x, Tomáš Zámečník 2x, Ondra Vyskočil, Michal Kalík a Justin Rajko - Pavel Grunský 2x a Anna Jilečková.

Autor: Ladislav Beran