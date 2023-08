/FOTOGALERIE/ Šest dní spolu tráví fotbaloví mladší dorostenci Tatranu Prachatice na soustředění před novou sezonou v krajském přeboru.

Mladší dorost Tatranu ladil formu na sezonu na soustředění v Lažištích. | Foto: Jiří Váňa

Od neděle 13. srpna je připraveno šestidenní soustředění fotbalového mladšího dorostu Tatranu Prachatice v Lažištích, kde kluci mohou využívat jim již dobře známé prostředí, které nám opravdu vyhovuje a je zde o nás výborně postaráno.

Kluci ročníku 2008 se připravují na novou sezonu pod vedením trenérů Jiřího Houšky a Vladislava Klaboucha. A sezona pro ně bude premiérově v kategorii dorostu.

Co se týče kádru, došlo před sezonou k několika změnám. Do Písku odešel útočník Dan Klabouch a do Dynama Nela Skálová. Místo Dana proto na posílení útoku přichází Honza Fábera z Nebahov. Další dva hráči přicházejí z Volar, Zdeněk Šnelcer a David Vu. Z ročníku 2007 by měli s námi nastupovat ještě dva hráči. Nově příchozí do týmu se výborně zapracovali, jsme dobrá parta a to je ve fotbale moc důležité. Chtěl bych poděkovat rodičům a Tatranu za podporu. Klukům, ať se daří.

Autor: Jiří Váňa, vedoucí mužstva