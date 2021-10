I.A muži: Strunkovice – Prachatice B (16). I.B muži: Husinec – Stř. Hoštice (10.30), Prachatice – Bělčice (10.30, v Záblatí). KP dorost: Vimperk / Volyně – Met. Tábor / Ml. Vožice (10). OP muži: Čkyně B – Netolice B (16). OS muži: Vacov C – Strunkovice B (16). OP žáci: Čkyně – V. Březí (10).

OP ml. přípravka: V. Březí – Vimperk C (16.30).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.