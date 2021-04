Od roku 2009 bývaly volební Valné hromady na Prachaticku tak trochu jen formalitou. Jediný kandidát na předsedu se volil aklamací a sehnat potřebný počet členů výkonného výboru nebylo jednoduché. Podle posledních informací by měla být letošní VH z trochu jiného těsta.

Post předsedy OFS Prachatice bude obhajovat Jiří Trněný. V této funkci působil v posledním volebním období, předtím byl dlouhá léta místopředsedou svazu, členem výkonného výboru a předsedou STK. V poklidných vodách fotbalu na Prachaticku to vypadalo, že bude opět jediným kandidátem na post okresního předsedy. Na poslední chvíli se objevil jeho nový vyzyvatel, a to člen VV FK Lažiště, Pavel Hodina, který si sestavil tým ze zástupců klubů na Prachaticku, kteří budou kandidovat do výkonného výboru.

Jiří Trněný.Zdroj: Deník

Postoje vůči fotbalovému dění v České republice ze strany Jiřího Trněného jsou dlouhodobě dobře známé, a tak si v krátkosti představme vize, se kterými jde do voleb Pavel Hodina.

„Fotbal je pro mě od malička jasnou součástí života. Po skončení aktivní činnosti na hřišti jsem se dal na dráhu funkcionáře v FK Lažiště. Jelikož se o fotbal v okrese i kraji zajímám, nějaký čas jsem zvažoval kandidaturu na post předsedy OFS. Když mě oslovili zástupci Tatranu Prachatice a posléze i dalších klubů, rozhodl jsem se kandidovat,“ říká Pavel Hodina ke svému rozhodnutí.

„Vím, že k hladkému chodu OFS a organizaci soutěží je třeba spolupráce týmu spolehlivých lidí. Oslovil jsem zkušené funkcionáře a podařilo se nám vcelku brzy shodnout na cílech, které bychom chtěli prosazovat. Sice to bylo za pět minut dvanáct, ale kandidátku jsme vpodvečer jejich uzávěrek podali,“ doplnil funkcionář FK Lažiště.

Pavel Hodina.Zdroj: Deník

Jak sám říká, je otevřen spolupráci se všemi zájemci. „Nemám problém spolupracovat s kýmkoliv, kdo bude mít zájem pracovat na rozvoji fotbalu na Prachaticku,“ vzkazuje fotbalovému hnutí Pavel Hodina a pokračuje: „Hlavní prioritou pro mě bude mládež, aby se po dlouhé přestávce vrátilo na hřiště co nejvíce dětí. K tomu musí mít kluby zajištěn od OFS veškerý servis. Rád bych také sjednotil kluby v okrese, aby se podílely na klíčových rozhodnutích. Nemalým úkolem bude i udržení a rozšíření rozhodcovské základny pro zajištění obsazování všech utkání. Myšlenek, jak posunout fotbal v okrese dál, mám v hlavě více a pokud dostanu důvěru, rád bych je postupně dostával do života. Ale rozhodnutí je na oddílech, zda budou chtít změnu, nebo jsou se stávajícím vedením spokojeni a žádnou změnu nechtějí.“