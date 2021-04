Delegáti oddílů z Prachaticka si volili své vedení na další čtyři roky. Post předsedy obhajoval dlouholetý činovník svazu Jiří Trněný, kterého na poslední chvíli vyzval do souboj o předsednické křeslo Pavel Hodina.

Do výkonného výboru podali kandidátku Jiří Trněný (o místo by se ucházel v případě, že by nebyl zvolen předsedou) a další členové stávajícího VV Ladislav Heidenreich, Václav Novák, Dušan Tomaščík a František Pokorný. Nově se o práci ve VV ucházeli Patrik Krull, Lukáš Sýs, Jan Miko, Martin Honner, David Rosa a Miroslav Kolafa. Kandidaturu do Revizní komise pak podali Jan Hálek a Václav Ludačka.

Na Valnou hromadu se dostavili zástupci všech jedenadvaceti klubů. Předsedajícím Valné hromady byl zvolen sekretář Krajského fotbalového svazu Jihočeského kraje Vladimír Eibl a po úvodních procedurách provázejících každou Valnou hromadu, kdy byly zvoleny potřebné komise a schválen jednací řád VH, zhodnotil činnost svazu za čtyřleté volební období předseda Jiří Trněný. Následně své zprávy přednesli i předsedové odborných komisí.

Jiří Trněný.Zdroj: Deník

Oba kandidáti na předsedu využili možnosti promluvit k účastníkům Valné hromady. V následné volbě získal Jiří Trněný 11 hlasů a Pavel Hodina 10 hlasů. Předsedou na další čtyři roky tak byl zvolen opět Jiří Trněný.

Před volbou členů VV se kandidatury vzdali Patrik Krull, Martin Honner, Jan Miko a Miroslav Kolafa. Následovala tak volba aklamací zbylých šesti kandidátů. Do VV tedy byli zvoleni Ladislav Heidenreich, Dušan Tomaščík, Václav Novák, František Pokorný, Lukáš Sýs a David Rosa.

Do Revizní komise OFS byli následně zvoleni Jan Hálek a Václav Ludačka.