/FOTOGALERIE, VIDEO/ Turnajem přípravek v halovém fotbale skončil seriál turnajů OFS Prachatice pro mládež v zimní přestávce. Celkem se konalo jedenáct akcí.

Halový turnaj přípravek OFS Prachatice v Netolicích. | Video: Ladislav Beran

V netolické sportovní hale se první březnovou sobotu konal fotbalový turnaj O pohár předsedy OFS Prachatice přípravek. Byl to jedenáctý turnaj halové sezony, které měl pod palcem Grassroots trenér OFS Prachatice Milan Pánek. Za celou tu dobu se vystřídalo na palubovkách hal v Prachaticích a Netolicích na 1000 dětí, což je v současné době nevídané číslo. Turnaje měly skvělou úroveň a rodiče i samotní kluci i dívky vytvářeli skvělou atmosféru. Vítězové byli všichni, neboť v těchto kategoriích se nehraje na pořadí, ale o zážitek a radost ze hry. O poháry ale nebyli hráči i hráčky ochuzeni, neboť je dostal každý zúčastněný tým. Turnaje odřídila dvojice rozhodčích Harvalík Miroslav a Pluhař Marek. Radost malých hráčů byla velká a trenér Milan Pánek zářil společně s kolegy spokojeností.

"Byla to dlouhá a dobrá halová sezona. Mně i kolegům ukázala, že nastoupenou cestu jsme zvolili správně. Turnaj od turnaje to bylo lepší a jak z oddílů, tak od rodičů i nezávislých lidí mám dobré ohlasy. Tyto turnaje mají velký smysl a nám ukázaly, že na okrese je hodně talentů a je s nimi potřeba pracovat. Parádně se nám vyprofiloval celek dívek, za což jsme moc rádi. Nyní přijde jarní část a v ní nejenže budeme formovat a hrát s výběry okresu dlouhodobou soutěž, ale v plánu je udělat soustředění chlapců i děvčat, tak abychom byli se všemi v kontaktu. Děkuji svým kolegům, že to klape. Poděkování patří všem trenérům mládeže na okrese a rodičům za to, že děti ve fotbale podporují," doplnil Milan Pánek.

Autor: Ladislav Beran