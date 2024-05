/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové soutěže rychle míří do svého závěru a vrcholí souboje jak o postupy, tak o záchranu. Fanoušci si mají z čeho vybírat.

Fotbalisté Dubu slaví výhru na béčku strunkovic a vedení v tabulce. | Video: Jan Škrle

Ve fotbalovém okresním přeboru na Prachaticku chybí do konce sezony dvě kola. O postupu do I.B tříde se může rozhodnout již nyní, ale drama může pokračovat až do posledního kola. Stále jsou ve hře tři týmy. V krajských soutěžích pokračuje zápletka na chvostu I.B třídy a výhru jistoty by rádi uhráli ve Stachách. Nejatraktivnější zápasy čekají na fanoušky v Prachaticích a Čkyni, kam přijedou výborné celky Dolního Dvořiště respektive Zlaté Koruny. Slavit se může v neděli ve Strunkovicích. Pokud v sobotu Zlatá Koruna nevyhraje ve Čkyni a "Mexiko" zdolá Vodňany, mohou u Blanice slavit postup do krajského přeboru.

PÁTEK 31.5.

OS muži: Horní Vltavice – Svatá Maří (18).

OP mladší přípravka: Vlachovo Březí / Husinec – Volary (16.30).

SOBOTA 1.6.

I.A muži: Prachatice – Dolní Dvořiště (10.15), Čkyně – Zlatá Koruna.

I.B muži: Stachy – Sedlice (13.30).

OP muži: Vacov B – Vitějovice, Nebahovy – Čkyně B, Zdíkov – Šumavské Hoštice.

OS muži: Strunkovice B – Vlachovo Březí B (14), Svatá Maří – Zbytiny, Lažiště – Borová Lada.

OP žáci: Nebahovy – Vacov (10), Čkyně – Stachy / Zdíkov (10).

OP přípravky: Volary – Stachy / Zdíkov (10), Volary B – Netolice / Strunkovice (12.30), Nebahovy – Husinec (13.30).

Zdroj: Zdeněk Formánek

NEDĚLE 2.6.

I.A třída: Strunkovice – Vodňany.

I.B muži: Prachatice B – Vacov (11), Vlachovo Březí – Střelské Hoštice (15), Netolice – Strakonice B (16).

OP muži: Vacov B – Volary.

OS muži: Dub – Horní Vltavice (15).

I.A dorost: Vacov – Dobrá Voda / Nemanice (10).

OP přípravky: Čkyně – Vacov (13).

Není-li uvedeno jinak, začínají utkání v 17 hodin.