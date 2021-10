Vacov – Husinec / Lažiště 3:16 (1:7). R. Mach, B. Hubačová a C. Staroba – O. Talafous a V. Šteffek 5, Š. Růžička a M. Veselý 3. Volary – Strunkovice / Lhenice 45:0 (22:0). M. Sládeček 15, D. Honnerová 12, Z. Štim 9, T.Š. Suchý 7, K. Lohynský a K. Čadek. Zdíkov / Stachy – Vimperk B 9:22 (4:12). D. Froyda 8, V. Uhlíř – Š. Košnar, D.M. Grossmann, M. Levík, M. Němčák, L. Hovorka a P. Kyselka 3, K. Malík a D. Pechlát 2. Vlachovo Březí – Vimperk C 29:1 (15:0). J. Kislinger 11, M. Háva 7, A. Vanýsek, A. Fridrich a B. Podlešák 3, M. Kouba a J. Tomáš – T. Dutka.

Borová Lada – Nebahovy 3:7 (1:4). 37. V. Hundsnurscher, 72. R. Kliment, 84. J. Čech – 9., 33., 67. a 70. J. Šandera, 10. J. Málek, 18. a 47. Matyáš Rosa. Svatá Maří – Zbytiny 7:3 (3:2). 7. T. Hubáček, 19. V. Vondráček, 35., 64. a 82. S. Trojan, 75. M. Trojan, 88. Š. Košnař – 9. M. Zlomek, 16. J. Motyčák, 80. P. Hábich. Zdíkov – Horní Vltavice 8:0 (6:0). 7., 13., 22., 27. M. Roučka, 33. J. Vozandych, 40. T. Vlček, 66. a 77. Š. Kurej. Vacov C – Strunkovice B 9:2 (7:1). 8. a 46. G. Bujok, 15. a 17. T. Sova, 20. T. Hozman, 23. A. Jírovec, 36. T. Mauric, 40. (PK) F.J. Voldřich, 57. F. Kuneš – 13. (PK) M. Kroupa, 63. R. Kašpar.

Šumavské Hoštice – Vlachovo Březí 0:0. Vacov B – Vitějovice 1:4 (0:1). 48. F. Kuneš – 8. J. Máčl, 56. P. Šeda, 75. a 84. I. Nitrianský. Dub – Volary 0:7 (0:3). 22. L. Vojta, 26. V. Novák, 26. T. Kočárek, 58. J.D. Jaroušek, 60. Martin Sedlák, 70. V. Pits, 74. P. Beneš. ČK: 1:0 (84. P. Stropnický). Čkyně B – Netolice B 3:1 (2:1). 31. J. Kasal, 34. T. Had, 90. P. Kříž – 5. P. Borovka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.