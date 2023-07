/FOTOGALERIE/ Fotbalové okresní soutěže na Prachaticku již mají svůj pevný podzimní jízdní řád. Okresní přebor odehraje na podzim 11 kol.

Fotbalový okresní přebor mužů zná svůj podzimní jízdní řád. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Ze sestavy minulého ročníku chybí Stachy, které postoupily do I.B třídy. Vypadlo i béčko Netolic, které do minulého ročníku ani nenastoupilo. Naopak z I.B třídy sestoupil do okresu Husinec a z okresní soutěže sem postoupil Zdíkov.

Osm družstev bude hrát tříkolovým systémem každý s každým. Na podzim se odehraje 11 kol, na jaře zbylých deset.

Podzimní jízdní řád okresního přeboru mužů je následující.

1. kolo (26. – 27. srpna): Nebahovy – Vitějovice, Zdíkov – Volary, Šumavské Hoštice – Čkyně B, Vacov B – Husinec.

2. kolo (2. – 3. září): Husinec – Čkyně B, Volary – Šumavské Hoštice, Vitějovice – Zdíkov, Vacov B – Nebahovy.

3. kolo (9. – 10. září): Nebahovy – Husinec, Zdíkov – Vacov B, Šumavské Hoštice – Vitějovice, Čkyně B – Volary.

4. kolo (16. – 17. září): Husinec – Volary, Nebahovy – Zdíkov, Vitějovice – Čkyně B, Vacov B – Šumavské Hoštice.

5. kolo (23. – 24. září): Zdíkov – Husinec, Šumavské Hoštice – Nebahovy, Volary – Vitějovice, Čkyně B – Vacov B.

6. kolo (30. září – 1. října): Nebahovy – Čkyně B, Zdíkov – Šumavské Hoštice, Husinec – Vitějovice, Vacov B – Volary.

7. kolo (7. – 8. října): Volary – Nebahovy, Šumavské Hoštice – Husinec, Čkyně B – Zdíkov, Vitějovice – Vacov B.

8. kolo (14. – 15. října): Husinec – Vacov B, Volary – Zdíkov, Čkyně B – Šumavské hoštice, Vitějovice – Nebahovy.

9. kolo (21. – 22. října): Šumavské Hoštice – Volary, Zdíkov – Vitějovice, Nebahovy – Vacov B, Čkyně B – Husinec.

10. kolo (28. – 29. října): Husinec – Nebahovy, Volary – Čkyně B, Vacov B – Zdíkov, Vitějovice – Šumavské Hoštice.

11. kolo (4. – 5. listopadu): Volary – Husinec, Šumavské Hoštice – Vacov B, Zdíkov – Nebahovy, Čkyně B – Vitějovice.