OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Volary B – Vimperk B 12:0 (6:0). M. Moravec, T.Š. Suchý a J. Fučík 2, D. Ferbar, K. Lohynský, V. Joza, P. Frejka, M. Kalík a K. Neumann. Volary – Vimperk C 10:4 (7:2). Z. Štim a M. Sládeček 2, D. Honnerová, E. Baloušková, K. Čadek, D. Sedlák, Mi. Sedlák a F. Joza – Š. Fleišman 3, F. Strnad. Zdíkov / Stachy – Husinec / Lažiště 3:11 (1:4). D. Froyda 3, J. Labašta – O. Talafous 5, J. Rucz a V. Šteffek 2, J. Kužel. Vlachovo Březí – Vacov nehlášeno.

Borová Lada – Svatá Maří 0:0. Vlachovo Březí B – Strunkovice B 3:2 (1:0). 45. M. Lácha, 53. L. Majer, 85. Š. Kouba – 57. vlastní P. Jehlík, 78. M. Jílek. Vacov C – Zbytiny 9:0 (2:0). 13., 50., 56. a 88. G. Bujok, 44. a 56. D. Makas, 65., 68. a 90. T. Hozman. Zdíkov – Nebahovy 4:2 (2:1). 26., 30. a 75. R Podskalský, 50. J. Vašíček – 13. a 68 J. Šandera.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.