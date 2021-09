Vacov – Zdíkov / Stachy 4:16. M. Voldřich 2, B. Hubačová a C. Staroba – D. Froyda 4, M. Tušl a O. Mžigod 3, F. Valič, V. Kadrnoška a V. Uhlíř 2. Vimperk C – Volary B 0:26. M. Moravec, D. Ferbar, K. Lohynský, M. Sládeček, J. Fučík a M. Kalík 3, V. Joza, T.Š. Suchý, P. Frejka a K. Neumann 2. Vimperk B – Strunkovice / Lhenice 19:5 (10:3). M. Němčák 6, L. Hovorka 4, N. Gaierová 3, D.M. Grossmann, A. Viktora a Š. Košnar 2 – T. Šílený 5. Husinec / Lažiště – Volary 7:3 (4:2). M. Veselý 3, V. Šteffek 2, Š. Růžička a O. Talafous – Mi. Sedlák, Z. Štim a J. Podracký.

Svatá Maří – Vacov C 2:3 (1:3). 22. V. Vondrášek, 80. V. Hrubeš – 2., 10. a 11. A. Bujok. Zbytiny – Zdíkov 0:10 (0:6). 7., 13., 40. a 69. R. Podskalský, 11. a 77. M. Roučka, 17. a 55. J. Vašíček, 19. M. Balica, 84. J. Pešek. Nebahovy – Vlachovo Březí B 6:2 (3:0). 17. V. Valouch, 23. (PK), 61., 69. a 85. J. Šandera – 63. Š. Kouba, 78. J. Noha. Strunkovice B – Horní Vltavice 11:4 (7:2). 3. a 24. J. Šabršula, 9. P. Mottl, 12, 43. a 61. S. Pelech, 14. R. Landgráf, 33. (PK) M. Kroupa, 59. P. Ostadál, 70. a 72. I. Šimčík – 22. a 35. L. Kesl, 66. M. Falář, 76. P. Koloman. ČK: 1:1 (30. J. Šabršula – 89. J. Zeman).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.