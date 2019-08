Prachaticko – Okresním přeborem mužů o víkendu odstartují fotbalové soutěže na Prachaticku.

Oproti sezoně minulé dozná okresní přebor mužů zásadní změny. Šestnáct týmů již nebude hrát v jedné soutěži dvakrát každý s každým, ale týmy se rozdělí do dvou skupin. V těch se hraje dvakrát každý s každým a čtyři nejlepší týmy z obou skupin postoupí do nadstavby o postup do vyšší soutěže, ve které se znovu bude hrát dvakrát každý s každým. Týmy na 5. – 8. místě základních skupin si po jejich odehrání zahrají na jaře dvoukolově ve skupině o udržení.