SKUPINA A

Ve skupině A nás čeká asi drama až do závěru. Tabulka je zatím stále velice vyrovnaná a družstva, se kterými se tak trochu najisto počítalo na postup do boje do skupiny o postup, hodně trápí Dub.

Strunkovice B – Netolice B 0:4 (0:3). 2. a 23. D. Reindl, 28. P. Novák, 84. V. Vlášek. Dub – Zbytiny 3:1 (2:0). 1. M. Knopp, 34. a 87. P. Friš – 79. J. Véber. Vlachovo Březí – Lhenice B 2:1 (1:1). 43. (PK) a 76. J. Hubáček – 26. J. Pokorný. ČK: 0:1 (75. P. Starý). Vitějovice – Nebahovy 3:1 (1:0). 7. R. Doubek, 53. J. Záhorka, 70. J. Doubek – 78. Marek Rosa.

1. Dub 5 0 1 19:16 15

2. Netolice B 4 1 1 28:12 13

3. Vlachovo Březí 4 0 2 26:11 12

4. Vitějovice 4 0 2 17:12 12

5. Lhenice B 2 2 2 18:9 8

6. Strunkovice B 2 0 4 10:17 6

7. Nebahovy 1 1 4 13:27 4

8. Zbytiny 0 0 6 5:31 0

SKUPINA B

Ve skupině B se nám tabulka rozdělila na dvě půlky. Překvapivě v horní postupové čtyřce chybí béčko Čkyně. Uvidíme, zda ještě chytne druhý dech a boj o postupovou skupinu zdramatizuje. Bez vstřelené branky zůstává Horní Vltavice.

Borová Lada – Horní Vltavice 8:0 (4:0). 30. a 38. Michal Rypl, 36., 43., 53. a 75. V. Hovorka, 56. a 70. L. Lebeda. Volary – Svatá Maří 2:0 (2:0). 26. A. Vachta, 44. L. Iliev. Zdíkov – Čkyně 2:0 (0:0). 56. (PK) R. Kurej), 81. M. Miklas vlastní. ČK: 0:1 (82. A. Medek. Vacov B – Šumavské Hoštice / Lažiště B 8:1 (4:0). 4., 57. a 71. T. Hozman, 9., 25. a 69. (PK) V. Uhlíř, 38. F. Roučka, 76. G. Bujok – 52. (PK) M. Mráz.

1. Vacov B 6 0 0 48:4 18

2. Š. Hoštice / Lažiště B 5 0 1 20:11 15

3. Volary 4 0 2 22:18 12

4. Zdíkov 3 0 2 18:10 9

5. Borová Lada 1 2 3 17:17 5

6. Svatá Maří 1 1 4 9:15 4

7. Čkyně B 1 1 3 12:17 4

8. Horní Vltavice 0 0 5 0:54 0