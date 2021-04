Jasné je, že dojde k výraznější obměně exekutivy, neboť dosavadní předseda Marek Janíček, ani členové výkonného výboru Jan Hanzal a František Zwicker už nekandidují. Další představitel výboru Jan Pytel se rozhodl ucházet rovnou o předsednickou pozici.

Bude mít však velmi silného protikandidáta v Marku Černochovi, bojovníkovi za očistu fotbalu a donedávna úspěšnému trenérovi jindřichohradeckého divizního celku. Jeho tým v boji o křesla ve výkonném výboru představují dosavadní místopředseda OFS Ivo Ježek, třebětický manažer Josef Bastl, předseda SK Horní Žďár Jozef Košťál, stávající šéf komise rozhodčích Miroslav Brož z Horní Pěny, fotbalista Peče a zároveň dačický mládežnický kouč Josef Novák ml. a v neposlední řadě lomnický Petr Krejník, který na svazu působí v roli Grass-roots trenéra mládeže FAČR.

„Impulsem byly podzimní události kolem Romana Berbra, na základě toho mě později s možností kandidatury na pozici předsedy oslovili představitelé iniciativy Fevoluce. Naší vizí je transparentnost, férové prostředí a správná komunikace s oddíly. Chceme pro kluby vytvořit co nejlepší servis, protože kvůli nim tu výkonný výbor a komise jsou. Jeden člověk samozřejmě sám nic nezmůže, chceme být tým, takže se taky postupně vytvořila skupina lidí, s nimiž bych v případě zvolení rád spolupracoval,“ konstatoval Marek Černoch.

Zbývající trio uchazečů do výkonného výboru představují rozhodčí z Třeboňska Radek Herzog, Tomáš Hanes a také Jaromír Chlaň, jehož jméno ve fotbalových kruzích vyvolává poněkud rozporuplné pocity…

Odstupující předseda Marek Janíček považuje oba kandidáty na post prvního muže fotbalu na Jindřichohradecku za vhodné a nezatížené nechvalně známými „berbrovskými“ praktikami.

„Oba jsou pro mě zárukou čistoty, takže post opouštím s klidným svědomím. Opět bych kandidoval jen v případě, kdy by se o pozici předsedy ucházel někdo, kdo má pošramocený morální kredit, ale to se naštěstí nestalo,“ podotkl Marek Janíček, jenž OFS vedl posledních deset let.

Na Jindřichohradecku je evidováno 40 fotbalových oddílů s volebním mandátem. Valná hromada se uskuteční za přísných protiepidemických opatření, od delegátů bude požadován negativní test na covid (možné provést i na místě), podmínkou je rouška či respirátor a kvůli dostatečným rozestupům se jednání uskuteční ve velké tělocvičně jindřichohradeckého Slovanu.

Kdo kandiduje do OFS

Na předsedu výkonného výboru (1 post)

Marek Černoch

Jan Pytel

Na členy výkonného výboru (6)

Ivo Ježek

Josef Bastl

Jozef Košťál

Josef Novák ml.

Petr Krejník

Miroslav Brož

Radek Herzog

Tomáš Hanes

Jaromír Chlaň

Na členy revizní komise OFS (3)

Jan Hrubý

Jan Maňhal

Josef Míchal