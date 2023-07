/FOTOGALERIE/ Fotbalová okresní soutěž mužů na Prachaticku v novém soutěžním ročníku zeštíhlí o dva týmy.

Václav Hovorka otevírá z penalty skóre utkání. | Video: Jan Klein

Do okresní fotbalové soutěže na Prachaticku naskočí v novém ročníku pouze osm týmů oproti deseti z předchozího. Do soutěže se nepřihlásilo céčko Vacova ani béčko Netolic, které bylo přihlášeno do OP ročníku minulého, ale ještě před jeho startem se odhlásilo, čímž se stalo prvním sestupujícím. Hrát se bude tříkolově každý s každým, 11 kol na podzim a deset na jaře.

Podzimní program je následující.

1. kolo (26. – 27. srpna): Vlachovo Březí B – Borová Lada, Zbytiny – Dub, Lažiště – Horní Vltavice, Strunkovice B – Svatá Maří.

2. kolo (2. – 3. září): Dub – Borová Lada, Svatá Maří – Vlachovo Březí B, Horní Vltavice – Strunkovice B, Zbytiny – Lažiště.

3. kolo (9. – 10. září): Borová Lada – Svatá Maří, Vlachovo Březí B – Horní Vltavice, Lažiště – Dub, Strunkovice B – Zbytiny.

4. kolo (16. – 17. září): Dub – Svatá Maří, Horní Vltavice – Borová Lada, Zbytiny – Vlachovo Březí B, Lažiště – Strunkovice B.

5. kolo (23. – 24. září): Borová Lada – Zbytiny, Vlachovo Březí B – Lažiště, Svatá Maří – Horní Vltavice, Strunkovice B – Dub.

6. kolo (30. září – 1. října): Dub – Horní Vltavice, Zbytiny – Svatá Maří, Lažiště – Borová Lada, Strunkovice B – Vlachovo Březí B.

7. kolo (7. – 8. října): Borová Lada – Strunkovice B, Vlachovo Březí B – Dub, Svatá Maří Lažiště, Horní Vltavice – Zbytiny.

8. kolo (14. – 15. října): Borová Lada – Vlachovo Březí B, Dub – Zbytiny, Horní Vltavice – Lažiště, Svatá Maří – Strunkovice B.

9. kolo (21. – 22. října): Borová Lada – Dub, Vlachovo Březí B – Svatá Maří, Lažiště – Zbytiny, Strunkovice B – Horní Vltavice.

10. kolo (28. – 29. října): Dub – Lažiště, Zbytiny – Strunkovice B, Horní Vltavice – Vlachovo Březí B, Svatá Maří – Borová Lada.

11. kolo (4. – 5. listopadu): Borová Lada – Horní Vltavice, Svatá Maří – Dub, Vlachovo Březí B – Zbytiny, Strunkovice B – Lažiště.