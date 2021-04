Maraton fotbalových okresních valných hromad, při kterých se volí nová vedení na období let 2021 – 2025, zakončí ta ve Strakonicích.

Fotbalisty na Strakonicku čekají volby do OFS. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Delegáti Volební valné hromady OFS Strakonice se sejdou ve středu od 16.30 hodin ve velkém sále strakonické sokolovny. Oproti řadě tak trochu výsledkově dramatických a vyrovnaných valných hromad po celé republice a Jihočeský kraj nevyjímaje, by ta na Strakonicku mohla mít klidný průběh a rychlý spád. Kandidát na předsedu je jediný. Do výkonného výboru je o tři kandidáty více než je volených míst, do revizní komise kandidují na tři místa tři uchazeči.