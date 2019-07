Turnaj byl i oslavou třiceti let vzniku fotbalu v Horní Vltavici. Na šest desítek bývalých i současných hráčů přijelo na hřiště pod Bázumským masivem, aby si zahráli fotbálek a hlavně zavzpomínalo na dobu, kdy zde začal fotbal.

„Klub jsme založili v roce 1989 a hned ten rok jsme rozšířili řadu klubů v okresním přeboru. Začátky byly těžké a šest let jsme hráli v azylu. Tři v Borových Ladách a tři v Lenoře,“ uvedl Jaroslav Mach. V roce 1995 se fotbalisté přesunuli na vlastní hřiště, které se vybudovalo hlavně díky Ladislavu Hofhanzlovi. „Udělal pro nás kus velké práce a hlavně našel tento prostor, který byl loukou a pastvinou. Byly to nejen práce firem, ale i brigád a hřiště dostalo tuto podobu. Je sice menší, ale naběhá se na něm stejně jako na velkém,“ dodal J. Mach.

„Prvním trenérem byl Jan Kaczko, který se mohl spolehnout na hráče Ladislava Hrušovského, Jana Szaba staršího, bratry Machovi, Zdeňka Frčka, Feherváryho, což byl náš kanonýr a dalších hráčů, kterých do současné doby bylo téměř šedesát. Nejlepším hráčem jsme vyhodnotili Jana Szaba staršího. To byl dělník hřiště a velkou měrou se podílel na dobrých výsledcích týmu. Hrajeme s malými výkyvy a někdy i pádem do okresní soutěže stále okresní přebor. Je to sice stále složitější, neboť mladých moc není, ale i přesto k nám do oddílu cestu najdou ať od nás, či z blízkého okolí,“ dodal J. Mach.

„Dnes jsme si připomněli dva kamarády, Tondu Beneše a Honzu Krnáka, všichni posíláme oběma pozdrav a díky za to, co pro klub udělali, tam na nebeské hřiště. Chceme dál rozvíjet fotbal v Horní Vltavici. Přáli bychom si hrát dobrý fotbal a stále dobrou náladu a chuť do hry. Dík patří všem, kteří pomohli se sobotní akcí,“ doplnil na závěr Jaroslav Mach.

Ladislav Beran