Devátého ročníku Memoriálu Jiřího Zoubka st. fotbalových starých gard se zúčastnily celky Prachatic, Vimperka a Pěčnova. Čtvrtý účastník, jímž měli být Lheničtí, se bohužel nedlouho před akcí samotnou z objektivních příčin odhlásil. Na pietní akci samozřejmě tradičně nechyběli ani zástupci Zoubkovic rodiny.

Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x30 minut. V prvním duelu si to rozdali domácí s Prachatickými a lepší nástup měl Pěčnov, jehož poslal do vedení již ve 4. minutě Stanislav Bauer. Radost však trvala jen dvě minuty, neboť pak vyrovnal z penalty po faulu na Švancara nestárnoucí Josef Veselý. Ve 14. min. se dostali do vedení Prachatičtí, když si nešťastně srazil míč po střele Švancara obětavě hrající domácí bek Zatloukal. Ačkoliv se domácí snažili stav srovnat a měli k tomu velmi blízko po hlavičce S. Bauera či břevnu Zatloukala, radovali se v závěru první půle opět hráči Tatranu. Pánek vysunul do vápna P. Pořádka, jenž zvýšil na 3:1 pro Prachatice. Po obrátce nejprve vystrašil pěčnovského gólmana P. Fučíka exligový Pavel Babka, ale „do černého“ se trefil až jeho spoluhráč J. Dolejš. Tomu tentokrát napomohl ukvapenou rozehrávkou jinak výborný ochránce pěčnovské svatyně. Domácí jedenáctka se snížení na 2:4 přece jen dočkala, když se proháčkoval do vápna V. Wimberský a P. Břicháček v bráně Prachatic neměl šanci. Na konečných 2:5 stanovil výsledek v 51. min. Švancar.

Do druhého duelu nastoupili hráči Prachatic a Vimperka. Bleskurychlý nástup do zápasu měl loňský obhájce prvenství z Vimperka, jemuž obstaral vedení ve 2. min. Pavel Záleský po centru Jana Blahouta. Vimperští již v 7. min. zvýšili vedení Michalem Chvostou po velké hrubce obrany soupeře. Jinak se dění první půle odehrávalo spíše mezi vápny bez větších šancí na obou stranách. Začátek druhého poločasu byl věrnou kopií poločasu prvního, neboť rovněž v jeho 2. min. Vimperští skórovali a to Mich. Chvostou, opět po centru Jana Blahouta. Hrozivě narůstající skóre přece jen Tatraňáci alespoň zkorigovali. Postaral se o to gólovou hlavičkou Jan Zumr po stříleném centru M. Pánka.

V závěrečném duelu nastoupily proti sobě celky Vimperka a pěčnovské jedenáctky. Favorit šel znovu brzy do vedení. Přesný centr M. Kotrlíka našel na druhé straně vápna L. Heidenreicha, jenž nadvakrát prostřelil výborně chytajícího P. Fučíka. Druhý úspěch hráčů ze Šumavy přidal přesnou ranou z hranice šestnáctky k tyči výborně hrající středopolař Martin Šíp. Ačkoliv pak ještě, do poločasové přestávky dvakrát zvonila tyč Fučíkovy svatyně po střelách Chvosty a V. Turka, stav se již Vimperku navýšit nepodařilo. Po změně stran si hráči Šumavanu nejprve vybrali oddechový čas a soupeř brzy trestal. Za Pěčnov skóroval zblízka dorážkou Lukáš Bauer po tvrdé střele nejlepšího hráče Pěčnova resp. hráčky Veroniky Tůmové (exligová fotbalistka Sparty a Bohemians Praha). Kvalitativně výborný, ale také v turnaji věkově nejmladší výběr Vimperka brzy zvýšil tempo a výsledkem toho byl třetí gól v pěčnovské síti. Střelecky se prosadil Michal Chvosta umístěnou ranou z hranice velkého vápna k tyči. Vimperští si nakonec pohodlně dokráčeli k obhajobě prvenství, když jejich poslední branku na 4:1 vsítil P. Záleský.

Nejlepší střeleckou mušku ze všech účastníků měl vimperský Michal Chvosta, autor 3 gólů, nejlepším gólmanem byl vyhlášen Pavel Fučík z domácí sestavy a nejstarší „plejer“ tzv. cena „Mister Fit“, skončila v řadách prachatických fotbalistů. Tímto oceněným hráčem byl Josef „Blochin“ Veselý.

Nejlepšími hráči jednotlivých celků byli vyhlášeni Martin Šíp (Vimperk), Jiří Dolejš (Prachatice) a Veronika Tůmová (Pěčnov)

Ocenění hráči mohli být obdarováni pěknými trofejemi zejména díky péči pořadatelů a štědrosti sponzorů, za což jim patří velký dík. Poděkování a uznání si zaslouží všichni aktéři vzpomínkového odpoledne na gólmana a všestranného sportovce Jirku Zoubka staršího a v neposlední řadě náleží velké poděkování jedinému rozhodčímu celé akce, jímž byl nestárnoucí Milan Kavulok.

Takže ještě jednou díky hráčům za výkony, sudímu za objektivitu, divákům za trpělivost a zase za rok, na zeleném trávníku v Pěčnově na shledanou.

Karel Pešek