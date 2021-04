V drtivé většině si restart soutěží přejí i fotbalisté napříč všemi soutěžemi. Vždyť co je pro fotbalistu horšího, než jen koukat na zelenající se hřiště a nemoci na něj vyběhnout. V průměru chybí do odehrání více než padesáti procent zápasů v jednotlivých soutěžích od pěti do sedmi kol. To se zdá být reálné, pokud se soutěže rozjedou alespoň v první polovině května.

„Pokud to klapne, jedině dobře. Akorát si moc nedokážu představit, jak to bude vypadat po půl roce bez tréninku. To bude dobrá holomajzna,“ zhodnotil situaci trenér Tatranu Prachatice Bohuslav Pravda.

„Bylo by super ještě hrát, protože amatérský fotbal dostává pořádně na frak. Je to již hodně dlouhé jak pro dospělé, tak i pro mládež. Všichni jsme natěšení a nažhavení. Čím dříve se začne, tím lépe. Doufám, že se s oteplením sníží i covidová čísla a my budeme moci co nejdříve začít,“ věří organizační pracovník lídra B skupiny I.B třídy z SK Čkyně Patrik Krull.

„Již by bylo po té dlouhé pauze potřeba, aby se fotbal začal hrát. Jinak vesnický fotbal zanikne! Staří zjistí, že nemají už potřebu a mládí není anebo nechce,“ dodává předseda FK Lažiště Petr Hodina.

Hrát by ještě v tomto soutěžním ročníku chtěli i v klubech na sousedním Strakonicku.

„Všichni na restart čekáme a těšíme se. Ale uvidíme,“ nechce se předčasně radovat Tomáš Kostka, trenér ligových žáků Junioru Strakonice a člen výboru strakonického klubu.

Sedm kol k dohrání poloviny soutěže chybí v divizi. K tomu, aby mohla být sezona vyhodnocena, je však třeba odehrát alespoň o jeden zápas navíc. „Všem nám fotbal chybí, takže bych byl samozřejmě rád, kdyby se ještě nyní začalo. Pauza byla dlouhá a určitě by před startem zápasů byl třeba nějaký čas na přípravu. Nesmí to být ze dne na den. Hrozilo by vážné zranění hráčů,“ přidává svůj názor na situaci trenér Otavy Katovice Přemysl Šroub.