Covidová situace v České republice se příliš nelepší, a tak bylo asi jen otázkou času, kdy se rozhodne o dalším posunu termínu konání Valné hromady Okresního fotbalového svazu Prachatice.

Fotbalisty čeká v dubnu okresní Valná hromada. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Nový termín jejího konání je 15. dubna 2021. Místem konání zůstává Restaurace Družba v Prachaticích se začátkem v 18 hodin. S posunem data Valné hromady se posouvá i termín pro zasílání návrhů kandidátů na volbu předsedy VV, členy VV a členy RK OFS Prachatice. Návrh musí být doručen (nebo naskenován čitelně a odeslán na email ofspt@seznam.cz) na adresu VV OFS nebo do rukou sekretáře VV OFS Petry Trněné nejpozději jeden týden před konáním VH, konkrétně zde do čtvrtka 8. dubna 2021 do 16 hodin.