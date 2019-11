Fotbal v Horní Vltavici slaví v této sezoně třicet let od založení, ale místní Vltava neprožívá příjemné období. V podzimních čtrnácti zápasech nezískali fotbalisté Horní Vltavice ani bod a se skóre 3:114 jsou poslední v tabulce skupiny B. Tři vstřelené branky dali paradoxně v jednom zápase.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Klein

„Je to pro nás složitá sezona. Odešlo nám před ní pět hráčů do Zdíkova, přišla zranění a většinu zápasů hrajeme v devíti či deseti lidech. Na soupeře, kteří mohou při zápasech točit hokejově pět lidí, pak logicky nestačíme,“ hovoří o největším problému Horní Vltavice duše místního fotbalu František Pokorný a jedním dechem doplňuje: „Není jednoduché u nás v příhraničí sehnat hráče. Chce to místní, kteří budou mít k týmu vztah. Snažíme se přilákat i mladé kluky, ale ti neprošli mládežnickým fotbalem a prakticky se v sedmnácti letech fotbal učí.“