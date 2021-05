„Ukončení soutěže jsme tak nějak očekávali. Když nebylo rozhodnuto do poloviny dubna, tak jsme již moc nevěřili, že by se soutěže, nebo alespoň podzimní část, dohrály,“ komentuje ukončení sezony organizační pracovník FK Lažiště Pavel Hodina a pokračuje: „Sice jsme se tímto rozhodnutím zachránili v krajském přeboru, ale raději bychom o záchranu zabojovali na hřišti.“

Lažišťští začali v rámci daných možností s přípravou. „Již jsme se všichni po dlouhé pauze těšili. Jakmile byly některé restrikce uvolněny a mohli jsme začít trénovat alespoň ve skupinách, tak jsme toho využili. Scházíme se dvakrát v týdnu,“ říká Pavel Hodina a dodává. „Trénovat chceme do konce června a pokud to epidemiologická situace dovolí, tak chceme sehrát i nějaké přípravné zápasy. Určitě bychom přijali i nabídku zúčastnit se nějakého zajímavého turnaje, který by byl případně rozložen i do více dnů.“

Lažišťští se sice ukončením sezony zachránili, ale záchranu by si raději uhráli sami na hřišti.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Tak trochu smutní jsou z předčasného ukončení sezony dorostenci prachatického Tatranu. „Předčasný konec soutěže prachatickému dorostu radost neudělal. Ze sportovního hlediska nás to velice mrzí, protože postavení v tabulce a síla týmu nám dávala obrovskou šanci na vítězství v krajském přeboru. Samozřejmě začít dohrávat soutěž až v květnu, to už bylo pozdě.. Věřili jsme, že škola, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže bude priorita jako v jiných zemích a začne se dříve,“ povzdychl si trenér prachatického dorostu Tomáš Kovář.

Ani v Prachaticích nelenili a začali s přípravou. „Trénovat jsme začali hned, jak nám to umožnila nařízení. Rádi bychom trénovali bez omezení a pokud možno odehráli nějaké přátelské utkání. V jednání máme i zahraniční turnaj, který, pokud vše dobře dopadne, klukům alespoň trochu vynahradí, o co vše za poslední rok přišli,“ uvedl trenér prachatického dorostu a doplnil: „Bohužel sledujeme i pokles zájmu o fotbal u některých hráčů a dokonce jsme ještě tři z nich ani neviděli a s jejich pokračováním to nevypadá dobře.“