Fotbalisté Zbytin postavili do turnaje svou Starou gardu, dalším týmem byli Sokolíci a turnaj doplnila SG Bavorova. Zpestřením programu bylo utkání zbytinských žen proti mužům. Na závěr si domácí účastník okresního přeboru zahrál s nováčkem I.B třídy z Nebahov.

Výborně připravený turnaj zahájil starosta obce Josef Furiš. Poděkoval fotbalistům za dobrou reprezentaci obce a vzpomněl, že i on občas fotbal hrál. Poděkoval soupeřům, kteří přijeli popřát domácím k pěknému výročí, a hlavně si zahrát. "Přeji vám radost ze hry, nezraňte se a využijte vše, co je vám dnes u nás dopřáno," odstartoval oslavy starosta.

Poté již odstartoval turnaj, kdy si mezi prvním a druhým utkáním zahrály ženy proti mužům. Po deseti minutách se spustil nad Zbytinami déšť, ale oba soupeři to zvládli a bylo se na co dívat. Na konec nikdo nevyhrál, následovala výměna dresů a zejména páni ocenili ženskou statečnost.

Výsledky turnajových zápasů: Sokolíci – Bavorov 2:1, Bavorov – Zbytiny 2:1, Sokolíci - Zbytiny 4:1. Vítězem se tak stali Sokolíci před Bavorovem a domácími. Ale vyhráli všichni, neboť zejména domácí se sešli po letech a mnozí jen na tento turnaj. Bylo to moc pěkné setkání, kdy byly uděleny i individuální ceny. Nejlepší gólman byl Synáček z Bavorova, Střelec Stupár ze Sokolíků a nejlepší hráč Capůrka ze Zbytin.

Turnaj i přátelský zápas odřídili rozhodčí Miroslav Harvalík, Pavol Sýkora a Mikhailo Datsenko. I jim patří obdiv a poděkování.

close info Zdroj: Ladislav Beran zoom_in Zbytinští fotbalisté slavili 40 let od založení klubu."Dnes je to přesně na den, kdy jsem s partou nadšenců založil Fotbalový klub ve Zbytinách. Nejdříve jsme hráli tři roky jen přátelsky a potom jsme od 3. srpna 1984 začali hrát soutěž. Tu jsme hráli prakticky stále a několikrát se nám podařilo postoupit do okresního přeboru. Já jsem rád, že se tady hraje fotbal a že na něj stále chodí lidi. Postup do okresu trval dlouho, buď to byl nedostatek hráčů a v té době byl navíc okres kvalitní soutěží. Největší vzpomínkou je turnaj, který zde byl, ale rok po mně nechtějte. Hrály tady, Lhenice, Tatran Prachatice a jedno mužstvo ze Strakonicka. My to tehdy vyhráli a to byl pro nás největší úspěch. Spoluhráči žijí všichni, ale fotbal již nehrají a ti co dnes nastoupili, jsou o něco mladší než já a mají můj obdiv. Jsem rád, že dnešní turnaj se vydařil a má pěknou úroveň. Díky všem za hru a skvělou náladu," dodal spoluzakladatel zbytinského fotbalu Václav Fatka.

"Ty začátky byly krásné, Zbytinští v počátku jezdili na přátelsky k nám do Záblatí a když vybudovali hřiště, tak my k nim. Po jejich přihlášení do soutěže jsme se moc nepotkávali, ale byli zde dobří hráči, kteří u nás hráli či hostovali. Vzpomínka na začátky je krásná a o to víc potěšilo a potěší, že mnozí se ke mně stále hlásí a děkují za pěkné fotbalové chvíle. Jsem rád, že mě kluci pozvali sem na toto výročí," nechal se slyžet jeden z pamětníků začátku fotbalu ve Zbytinách František Novotný ze Záblatí a dodal: "Přeji Zytinským hodně úspěchů v novém ročníku, ať se jim fotbalově daří a hlavně, aby udrželi tu super partu, která tady vždy byla a je. Je třeba tu partu držet, neboť dobrá parta má i dobré výsledky."

Autor: Ladislav Beran