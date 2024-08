/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový víkend na Prachaticku přinese celou řadu zajímavých duelů. Pokud bychom měli vybrat ten nejzajímavější tahák, tak je to zaručeně sobotní derby 6. ligy mezi Tatranem Prachatice a SK Lhenice (v anketě na konci článku si můžete tipnout, jak duel skončí). Ale fanoušci si mohou vybrat z celé řady duelů.

Podívejme se však na zmiňovaný duel pod Libínem. Prachatický Tatran přebudovává a omlazuje kádr. Začal sezonu těsnou výhrou 1:0 nad Sousedovicemi a pokračoval porážkou 2:3 v Katovicích. Nutno říci, že na Strakonicku Prachatičtí možná nedocenili sílu exligového Jindřicha Kaduly, který je doslova popravil třemi přesnými zásahy. "Co měl, to zkrátka proměnil," komentoval Kadulův hattrick asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger. Oba zápasy Pachatic však mají jedno pojítko a tím je Jakub Sova. Navrátilec do prachatické sestavy dal zatím všechny tři branky Tatranu.

Lheničtí se po sezoně strávené v I.B třídě a jarní krasojízdě její A skupinou vrátili do 6. ligy v roli nováčka. Ale počínají si jako zkušení harcovníi. Dva zápasy, dvě výhry a velká spokojenost. Tak by se dalo shrnout dosavadní vystoupení "Peckářů". V prvním kole vyhráli těžký duel ve Čkyni 1:0, v minulém zápase doma porazili Kamenný Újezd 3:1.

V kádru Lhenic hraje řada fotbalistů, kteří Tatranem prošli. Tým zpod Libína dobře zná i trenér Ivo Čech. Předpovídat výsledek by bylo čiré bláznovství. Na konci článku si však můžete v anketě tipnout, jak utkání skončí.

Pojďme si však projít kompletní víkendový program na Prachaticku.

SOBOTA

6. liga: Vimperk – Dolní Dvořiště, Prachatice – Lhenice.

7. liga: Stachy – Chelčice (13.30), Netolice – Vlachovo Březí.

OP muži: Vacov – Svatá Maří, Volary – Zbytiny, Strunkovice B – Vlachovo Březí B, Šumavské Hoštice – Lažiště.

7. liga: Lhenice - Kamenný Újezd. | Video: Jan Klein

NEDĚLE

5. liga: Strunkovice – Třeboň.

7. liga: Prachatice B – Štěkeň (11, Záblatí).

OP muži: Vitějovice – Dub, Čkyně B – Zdíkov B.

KP dorost: Vimperk / Volyně – Čtyři Dvory (10).

I.A žáci: Netolice / Strunkovice – Týn (10).

KP přípravky: Vimperk – Strakonice (15), Strakonice – Milevsko (16), Vimperk – Milevsko (17, vše ve Vimperku).

OP starší žáci: Vacov / Zdíkov – Dražejov (10), Čkyně – Čestice (10).

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.