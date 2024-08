Nebahovští fotbalisté oslavili 50 let od vzniku klubu.

/FOTOGALERIE/ V sobotu 10. srpna se v Nebahovech slavilo. Místní fotbalový klub FK Nebahovy oslavil 50 let od svého založení.

Myšlenka na založení klubu se sice v hlavách "otců zakladatelů" zrodila již v listopadu 1973, ale první zápas odehráli Nebahovští až na jaře 1974 a to na turnaji v Protivíně. Odtud si přivezli pohár, který se nyní po 50 letech přestěhoval opět na hřiště do Nebahov. Po celou tu dobu byl pečlivě střežen jedním ze zakladatelů klubu Václavem Šimkem, který jej klubu při této slavnostní příležitosti předal.

Akce začala v 10 hodin představením budoucnosti našeho klubu a to zápasem mladších přípravek pod vedením trenéra Jana Medřického. V tomto utkání, stejně jako ve druhém, kdy se utkala proti sobě družstva mladších žáků, nešlo o výsledek, ale o čirou radost ze hry a předvedení svého umu hlavně rodičům.

Hlavní část dne začala obědem a přivítáním všech účastníků oslav, hlavně těch nejstarších. Zakládající hráči a funkcionáři měli možnost prohlédnout si staré fotografie povytahované z archivů účastníků, podebatovat o dávné minulosti a zavzpomínat na ty, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Z minulosti jsme se přenesli do přítomnosti představením nejnovějších trofejí - pohárů za vítězství v Okresním přeboru 2023/24 v kategoriích mužů a starších žáků. Předseda klubu David Rosa poděkoval všem za přípravu a organizaci oslav a vyzdvihnul hlavně práci trenéra mládeže i dospělých Jana Medřického, bez jehož obětavosti bychom sotva dosáhli současných úspěchů.

"Staré gardy" poté sestavily dvě mužstva - "staří" a "nejstarší" - říkejme spíše "zkušení" a "nejzkušenější" - a v příjemném letním počasí se do sebe pustili tím nejlepším způsobem - "běháním za kulatým nesmyslem". Poločas lépe zvládli "zkušení" a vytvořili si dvoubrankový náskok. S tím se ale "nejzkušenější" nehodlali smířit a řádně a takticky doplněni některými hráči současného kádru samozřejmě do konce zápasu vyrovnali. V následném penaltovém rozstřelu pak zvítězila sestava "nejzkušenějších", když brankář Jiří Špiroch, jedna z velkých osobností našeho klubu, kryl pátou penaltu. Velice sympaticky působilo i nastoupení dvou hráčů z té nejstarší generace Jana Trůbla a Miroslava Hojdekra. Velice si též vážíme přítomnosti i dvou Janů Bauerů. Jan Bauer st. nás vedl jako trenér ve velice úspěšných devadesátých letech, kdy se nám podařilo vyhrát OP a zahráli jsme si krajskou 1.B třídu. Jan Bauer ml. - současný starosta Prachatic a poslanec PS parlamentu ČR - v té době 21letý mladík, byl také hráčem našeho klubu a o ten postup se svým dílem též zasloužil.

Mrzela nás nepřítomnost další legendy klubu Miroslava Bednára, který se omluvil ze zdravotních důvodů, ale jen co zdraví dovolí, přijede se prý na tu "ligu" do Nebahov podívat (krajská 1.B třída se totiž letos přejmenovala na 7. ligu…) Všichni Ti Míro přejeme brzké uzdravení! Všechny ostatní, které jsem nejmenoval, prosím o prominutí, ale článek by byl moc dlouhý - děkujeme Vám za účast a moc si vážíme Vaší přítomnosti na oslavách.

Po těchto slavnostních chvílích následoval plnohodnotný přípravný zápas mezi současným týmem FK Nebahovy a mužstvem TJ Zbytiny, který domácí vyhráli podobně jako před týdnem ve Zbytinách 5:2.

Oslavy se i díky přízni počasí vydařily a již se těšíme na setkání za deset let.

Autor: Libor Nechoďdomů