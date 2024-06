/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové soutěže mužů na Prachaticku jsou za námi. Přinesly drama až do posledního kola, což fanoušky samozřejmě baví. Pojďme společně vybrat největší osobnost, která trávníky v této sezoně brázdila. Hlasujte pro svého oblíbeného hráče, před další sezonou uděláme s vítězem obšírný rozhovor.

OP Prachaticka: Čkyně B - Zdíkov. | Video: Zdeněk Formánek

Tak vyrovnané fotbalové soutěže mužů na Prachaticku jsme již dlouho neměli. V okresní soutěži se sice rozhodlo pár kol před koncem, ale v okresním přeboru až v úplně posledním zápase sezony. Nakonec do I.B třídy postupují Nebahovští.

Už jsme si zvykli, že okresní trávníky brázdí spousta renomovaných fotbalistů, kteří hráli vyšší než okresní soutěže a někteří se představili i v těch republikových. Na sklonku kariéry si šli zkrátka zahrát do okresních týmů, ze kterých většinou vzešli jako žáčci, a rozdávají místním fanouškům fotbalovou radost.

Vybrali jsme jedenáctku fotbalistů, kterým můžete dávat své hlasy a vybrat tak největší fotbalovou osobnost soutěží na Prachaticku této sezony (seřazeni jsou abecedně). Vybírat není jednoduché a jistě bude plno těch, kteří by ve výběru rádi viděli i někoho dalšího či jiného. Ale jedenáctka pro hlasování je dána. Záměrně jsme do ní nezařadili nikoho z béček, jelikož v nich se objevuje řada hráčů z vyšších soutěží. Po dvou hráčích jsme vybrali z dua bojujícího o postup do I.B třídy (Nebahovy a Zdíkov) a z týmu vítěze okresní soutěže z Dubu. Z některých dalších klubů po jednom. Nechybí ani gólman, i když na fotografii je dubská legenda Václav Novák v dresu hráče do pole. Jsou zde nejlepší kanonři soutěží, ale i pilné včeličky, které tvoří ve svých týmech hru.

Hasujte pro svého favorita a s tím, kdo nasbírá nejvíce hlasů, následně uděláme obsáhlý fotbalový rozhovor. Hlasovat můžete až do 30. června v poledne.