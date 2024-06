Popravdě řečeno se již před sezonou nabízelo, že by měli být Nebahovští největším favoritem na postup do fotbalové I.B třídy z OP Prachaticka. Jejich již tak silný kádr s několika bývalými hráči Tatranu Prachatice ve svém středu navíc v polovině soutěže doplnili další zkušení hráči. „Nebylo jednoduché se však sejít v plné sestavě, kluci se museli jednak věnovat své práci a navíc přišla i zranění. Ale nakonec se to podařilo,“ komentoval postup nebahovský trenér Jan Medřický, který Deníku poskytl „postupový“ rozhovor.

Dali jste si před sezonou jasný cíl postupu, nebo jste chtěli hrát na špic a rozhodnout se podle vývoje soutěže?

Chtěli jsme hrát o špic a pak by se vidělo až ke konci sezony, jak by se to vyvíjelo. A po domácím utkání se Zdíkovem, které skončilo 1:1, jsme se rozhodli, že to zkusíme. No a ono to vyšlo. Ani v polovině soutěže jsme o možném postupu ještě nemluvili.

Po podzimu to vypadalo, že se o postup poperete jen se Zdíkovem. Ale na začátku jara jste prohráli doma s Hošticemi a ve Čkyni. Bylo to nerozehraností po zimě, nebo co se stalo?

Již jsme to probírali v kabině. Ono to nebylo jenom jaro, ale i podzim.To samé. Měli jsme pomalé rozjezdy do obou částí soutěže. Asi se nikomu moc ještě nechtělo. Ale po dvou zápasech jsme zase začali hrát sbírali body.

Hrálo se tříkolově a vy jste Zdíkov dvakrát porazili. To byl základ úspěchu?