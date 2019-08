Rád bych se zmínil o novince v okresním přeboru Prachaticka. Zde se bude hrát model dvou soutěží v jednom přeboru. Proč ve dvou soutěžích? Vrací se zpět model skupin, ale jinak. Dvě skupiny, to by asi nebylo nic nového, ale přece je. Na podzim odehrají fotbalisté ve skupinách model každý s každým dvakrát, po této části vznikne pořadí pro novou soutěž. Tou bude jarní část, nadstavba. Jak to bude vypadat? Podzimní část rozdělí tabulky na část o boje o postup a zbytek. První čtyři z každé skupiny postoupí do nadstavby bojů o postup a druhou vytvoří týmy umístěné na 5. až 8. místě. Opět se to odehraje každý s každým dvakrát.

Zajímavý model, který nabízí ony dvě soutěže. Na podzim se bude hrát jedna fáze, po ní se body anulují a hraje se od nuly. Jde prý hlavně o to, aby zápasů bylo méně, neboť okresní přebor hrají chlapi opravdu pro zábavu, i když jde o body. A hlavně chodí do zaměstnání a tak chtěli mít zápasů méně. Oněch minulých třicet prý bylo moc. No a teď mi to vychází, že letos to bude zápasů 28, tedy úspora dvou utkání. Podle mne žádná.

Model vznikl na losovacím aktivu a prý prošel těsně osm ku sedmi. Některé kluby to kvitují, některé ne. Těsná většina přinesla změnu. Bude-li k něčemu, musí ukázat nový ročník okresního přeboru 2019/2020.

Podle mého názoru je tento způsob soutěže špatný. Jednak úspora zápasů prakticky žádná a samotné dvě části, kdy se po té první začne zase od nuly, je alespoň pro mne podivná. Když už se chtělo hrát ve skupinách, tak proč se nesáhlo k již jednou použitému modelu, kdy si do nadstavby na jaře celky přenesly body ze skupin ze vzájemných zápasů a hrály spolu jen týmy, které se ve skupinách nepotkaly. To by určitě přineslo zápasů méně a možná by to bylo i více atraktivní. No, ať je to jak chce, nový model se odehraje, tak jak si to oddíly odhlasovaly. Pro nás diváky to znamená, že stejně jako kluby budeme čekat, co to přinese.

Nechci, aby to vyznělo jako kritika, ale pro mě možná jako konzervativního fanouška vychází to, že kdyby se zůstalo u starého modelu podzim – jaro, bylo by to lepší. O novém způsobu soutěží by měl svaz vést diskusi a ne to nalajnovat jako by na poslední chvíli. Mně to přijde jako řešení ušité horkou jehlou. Možná chtěl někdo ulevit hráčům, ale v podstatě neulevil nikomu a vytvořil se další hybrid, tentokrát fotbalový.

Ladislav Beran