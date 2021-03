Jak ukazuje tabulka okresního přeboru po sedmi odehraných kolech, pokud se dočkáme restartu soutěží, čeká nás tuhý boj o postup do I.B třídy. Vedoucí tři celky jsou naskládány do jednoho bodu a v případě výhry v dohrávce by se jim ještě nebezpečně přiblížilo béčko Netolic. V okresní soutěži vede Zdíkov, který byl již před sezonou pasován mezi spolufavority. Ale pozor především na Nebahovy, které mají ve svém středu řadu bývalých hráčů prachatického Tatranu. Koho na postupy favorizují zástupci klubů?

„V okresním přeboru budou o postup soupeřit Vacov B a Vlachovo Březí. Tyto dva týmy mají ve svém kádru mnoho zkušených a kvalitních fotbalistů, kteří hráli vyšší soutěže a proto svou fotbalovostí převyšují ostatní mužstva. Samozřejmě budu fandit Vacovu B. Jelikož však vacovské béčko postoupit nemůže, tak nakonec půjde nahoru Vlachovo Březí,“ shrnuje postupové ambice jednotlivých týmů vacovský Jan Kopáčik. Ve svém vyjádření naráží na to, že v I.B třídě působí vacovské áčko. To se však pere se Čkyní o postup do A třídy, a tak by také mohlo dojít na double.

Na postup do I.B třídy favorizují béčko Vacova čkyňský Patrik Krull i borovoladský Jan Miko. Naopak Jan Kačer ze Zdíkova dává větší šance Vlachovu Březí. A na postup z okresní soutěže jako správný patriot pasuje zdíkovský Sokol. „Měly by se určitě v soutěžích dohrát minimálně zbývající čtyři zápasy do kvóty převyšující padesát procent odehraných utkání, tak aby mohlo být určeno pořadí a postupující,“ připomněl jeden z bodu Soutěžního řádu Jan Kačer.

Že postoupí Vlachovo Březí, tipuje i dubský Václav Novák: „Ze všech klubů zatím podávalo Vlachovo Březí nejlepší výkon.“

Souboj mezi zmiňovanými dvěma celky očekává i Radim Mráz ze Šumavských Hoštic. „Vacov B i Vlachovo Březí mají vynikající týmy. Osobně bych ale na postup tipoval Vlachovo Březí,“ přidal svůj názor na boj o postup Radim Mráz.

Na zaváhání vedoucích dvou celků však čeká ještě třetí vzadu, Vitějovice. „Okresní přebor by nakonec mohl vyhrát tým z Vitějovic, který to má solidně rozehrané a přestavba týmu byla velká. Ale jak to dopadne, když se skoro nic neodehrálo, toť otázka,“ doplnil Pavel Lebeda ze Zbytin.

Může se však stát, že si na jaře již nekopneme, tabulky zůstanou nezměněny a sezona by byla zrušena. V tom smyslu se vyjádřili zástupci netolického fotbalu a podobně smýšlí i nebahovský Libor Nechoďdomů. „Okresní přebor vyhraje Vlachovo Březí, protože je teď první v tabulce a ta asi moc dalších změn nedozná, jelikož se podle mě hrát asi ani nebude. Jak rád bych se mýlil,“ nezakrýval svůj smutek nad současnou situací ve společnosti, potažmo v amatérském sportu, zkušený nebahovský funkcionář.