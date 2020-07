Trojice týmů hrála na místní umělé trávě každý s každým na 2x30 minut za řízení rozhodčího Pavola Sýkory. Původně měly být týmy čtyři. „Bohužel, Lhenice svou účast na poslední chvíli odvolaly. Již jsme neměli šanci turnaj doplnit,“ uvedl hlavní organizátor klání Josef „Blochin“ Veselý.

Vítězem turnaje se stal celek TK Rumpál Prachatice. Ten v úvodním utkání porazil Starou gardu Tatranu Prachatice 4:3. Rumpál vedl v poločase již o čtyři góly, Tatran po změně stran mohutně dotahoval, ale vyrovnat se mu již nepodařilo. Ve druhém duelu Rumpál remizoval s pětatřicítkou SK Čkyně 1:1. O celkovém pořadí se tedy rozhodovalo až v posledním duelu. pokud by Čkyňští zvítězili nad Tatranem o dva góly, odvezli by si prvenství oni. Pořadatelský celek však svého soupeře přehrál 6:2 a zajistil si místo druhé. Čkyňští skončili třetí.

„Nejlepším střelcem Turnaje se stal Milan Vorlíček z pořadatelského týmu, nejlepším hráčem, v tomto případě hráčkou, byla podle direktoriátu turnaje vyhlášena Veronika Tůmová z Rumpálu,“ doplnil informace k turnaji Josef Veselý.

Blochin cupu nakonec přálo i počasí, které nadělalo původně pořadatelům vrásky na čele. „Opravdu jsme z počasí měli strach. Ale nakonec sem tam mrholilo a hrálo se prakticky za ideálních podmínek. Všichni hodnotili turnaj pozitivně, užili si to jak na hřišti, tak i následně při posezení po turnaji,“ doplnil Josef Veselý a přidal s úsměvem jednu historku: „Po turnaji jsem byl z důvodu špatné taktiky a sestavy do prvního utkání odvolán z vedení prachatických Old boys. Ale pak přece jenom chlapci přišli s prosíkem, abych to zase vzal. A tak se za rok zase sejdeme a pokusíme se místo Lhenic sehnat čtvrtého účastníka.“