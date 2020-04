„V klubu samozřejmě zavládlo zklamání. Investovalo se do hráčů, do soustředění. Ale musíme být realisté, jiným způsobem současná situace nešla vyřešit,“ říká trenér fotbalistů Bavorova Petr Šafránek a jedním dechem doplňuje: „V podobné situaci jako my jsou i další týmy. Například v I.B třídě Netolice či ve skupině B Strunkovice. My ještě absolvovali kvalitní zimní soustředění, byli na jaro nažhaveni, ale nedá se nic dělat. Mladí kluci v mančaftu to nesou trochu hůře, ale věřím, že až půjdeme zase na hřiště, tak se z toho oklepou.“

Trenér Petr Šafránek věří, že síla týmu současnou dobu bez problémů překoná a všichni se po hlavě vrhnou do další sezony. „Klukům věřím, je to výborná parta a má velkou vnitřní sílu. Všechno rozebereme na dokopné. Potvrdili jsme si, že na to máme a věřím, že to potvrdíme i v dalším ročníku. Až se vrátíme na hřiště, sezona bude zapomenuta a znovu se vrhneme do práce a dáme do toho vše,“ burcuje svůj tým trenér.

V Bavorově si však uvědomují, že další sezona bude podstatně těžší než ta předčasně ukončená. „Áčka Katovic a Junioru Strakonice si oťukala nové soutěže, vědí, co od nich čekat a dá se předpokládat, že se budou snažit zvednout i béčka. Pro nás to bude daleko složitější než to bylo nyní. Tady nám stačilo vyhrát první dva jarní zápasy a mohli jsme se připravovat na B třídu. Nestalo se a čeká nás dřina, přebor bude v dalším soutěžním ročníku podstatně vyrovnanější,“ předpokládá trenér.

A hráči jsou si toho vědomi také a pracují na sobě. „Chodí alespoň běhat, vědí, že to tam samo nespadne. Při současných technologiích je mohu na aplikaci sledovat, jak se připravují,“ doplnil s úsměvem trenér Petr Šafránek.