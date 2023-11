/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další fotbalová etapa je za námi. Opona se zatáhla za podzimní částí soutěžního ročníku 2023/24. Na Prachaticku zasáhlo do bojů celkem 21 klubů dospělých. Připravili jsme anketu, abychom zjistili, který z nich má nejvíce a nejvěrnější fanoušky. Chcete si přečíst zajímavosti z vašeho klubu? Dejte mu svůj hlas, ať vyhraje.

Ocenění fanoušků SK Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Prachaticko má v této sezoně nejvýše výkonnostně postavené týmy v I.A třídě. Ty jsou čtyři. Dalších šest je v I.B třídách a patnáct v okresních soutěžích, to vše i včetně béček. Nesmíme však zapomínat ani na ženy, prachatický Tatran má tým v divizní soutěži.

Podzimní zápasy napříč všemi kluby byly hojně navštěvovány fanoušky, někde více, jindy méně. Je vidět, že doba covidová, kdy jsme nejen o nejpopulárnější sport přišli, fanoušky od jejich koníčka neodradila.

Chodíte fandit na fotbal i vy? A komu fandíte? Dejte v naší anketě hlas svému oblíbenému klubu. Hlasovat můžete až do 15. prosince do půlnoci. Do klubu, který od fanoušků získá nejvíce hlasů, pak s Deníkem zajedeme a podíváme se zevrubně do jeho kuchyně. Tak se snažte, ať je to zrovna ten váš. Třeba se pak dozvíte i to, co jste o fotbale v daném místě nevěděli.