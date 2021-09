Po přestřelce v Týně nad Vltavou, kterou prachatičtí fotbalisté vyhráli 6:4, si trenér Josef Raušer přál v dalším utkání krajského přeboru s posledním Sokolem Sezimovo Ústí klidný zápas a jisté tři body. Jak moc se mýlil, i když body zůstaly pod Libínem.

Fotbalový KP: Tatran Prachatice - Sokol Sezimovo Ústí 4:3 (2:3). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Celá sobota byla velké drama. Hráli jsme na třech frontách a pendlovali mezi Lažištěm, Stachy a Prachaticemi. Navíc nám vypadli před zápasem s horečkami tři klíčoví hráči, do toho nějaká zranění, takže jsme to lepili, jak se dalo. Klíčoví hráči samozřejmě na hřišti chyběli. Ač jsme si před zápasem říkali, že to bude pouze o našem přístupu, tak jsme k tomu přistoupili v prvním poločase úplně špatně. O poločase byla v kabině bouřka a ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili. Ale bylo to i tím, že soupeři odešly síly, což nám pomohlo. Šťastně jsme to vyhráli, ale opět jsme třikrát inkasovali téměř z ničeho,“ komentoval utkání Josef Raušer.