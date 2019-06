Prachaticko – Fotbalová I.A třída dohrává již jen tři kola a ve skupině A, kde hraje čtveřice týmů z Prachaticka, zdá se být rozhodnuto.

Fotbalová A třída pokračuje 24. kolem. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Na čele je jasno, do kraje postupuje Lažiště, o dvou sestupujících, Větřní a Bavorovice, je také již rozhodnuto. Z I.A třídy však půjde dolu pět týmů, to znamená i jeden ze 12. místa. Ve skupině A na něm je Loko ČB již jen s teoretickou šancí přeskočit někoho z trojice Semice, Vimperk, Vodňany, když na ně ztrácí sedm bodů. To by již měla být neřešitelná situace.