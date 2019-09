Lažiště – Sokol Sezimovo Ústí. 1:0 (1:0). 19. (PK) M. Sedláček.

„Důležité jsou tři body. Z této stránky mohu být spokojen. Na druhé straně je pravda, že první poločas mohl skončit, když budu hodně opatrný, ta 4:0. Dali jsme gól z penalty, ale plno dalších stoprocentních šancí zahodili. Prvních dvacet minut druhé půle také dobrých, ale znovu neproměněné tři šance, a jak to tak bývá, v závěru nás musel podržet gólman Tesař. Nervozita se s přibývajícím časem vkrádala do hry, šance jsme zahazovali jednu za druhou,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer.

Hosté hráli posledních dvacet minut o deseti, přesto se nevzdali a stále bojovali alespoň o jeden bodík. „Soupeř to nevzdal a my pokračovali v zahazování šancí. Hrálo se nahoru dolu, což asi ocení fanoušci, ale pro mě jsou takové situace spíše na infarkt. Znovu jsme šli třikrát sami na bránu a když to nejsme schopni proměnit, tak se pak musíme klepat až do konce zápasu. Kdyby to tentokrát skončilo 7:1, tak by to asi odpovídalo dění na hřišti. Ale hra jako taková byla vyrovnaná. Hosty šlechtí, že chtěli hrát po celý zápas fotbal a někdy na to dopláceli. Ale my byli extrémně neproduktivní,“ doplnil Josef Raušer.

Po šesti kolech mají Lažišťští deset bodů a před sebou zápas na béčku Táborska, které je v tabulce pod nimi. „Záleží, jak se Táborsko k zápasu postaví. Pokud budou hrát v takové jako doposud, tak šanci máme. Máme deset bodů, což jsme si představovali. Když zvládneme bodově zápas na Táborsku, tak to bude dobrý základ pro záchranu v soutěži,“ hledí k dalšímu zápasu lažišťský trenér.