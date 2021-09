Do Olešníka cestovali v dalším kole krajského přeboru fotbalisté Tatranu Prachatice. Po vlastních chybách odjížděli s domů s prázdnou.

Tatran tentokrát body nebral. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Zní to možná divně, ale v prvním poločase jsme měli více ze hry. Nastřelili břevno, měli dvě další dobré šance, ale udělali dvě hrubé chyby, které Olešník potrestal. Tím bylo o osudu utkání rozhodnuto. Olešník v prvním poločase vytěžil z minima maximum. My možná hráli hezky, ale dvě individuální chyby nás stály zápas. Druhý poločas již byl o ničem. Do šedesáté minuty jsme sice nastřelili břevno, ale zranil se Jirka Pravda a na obrat nebylo. Po změně stran nám chyběla finální fáze. Před šestnáctku jsme hráli dobře, ale tu finální přihrávku zkazili. Půle měla být bez branek, ale bohužel,“ komentoval utkání prachatický trenér Josef Raušer.