Výkon Tatranu tedy tentokrát nebyl podle představ trenéra. „Nebylo to tím, že by se klukům nechtělo, v závěru jsme charakter ukázali, ale zkrátka jsme tahali celý zápas za kratší konec. Třeboň chodila do brejků, které má nebezpečné. Hrála bojovně, agresivně a my se s tím zkrátka nedokázali vypořádat. Šance jsme si vytvořili až v závěru, kdy jsme kopali dlouhé balony do obrany soupeře. Zkrátka jsme si vyhrát nezasloužili. Možná jsme měli blízko bodu, ale nedá se nic dělat. Je třeba to hodit a hlavu a jít dál. Ale je to škoda, při optimálním výkonu na body bylo,“ doplnil trenér Raušer a pokračoval: „Ale že by soupeř vyhrál tím, že by nás přehrál, to zase ne, bylo to našim špatným výkonem a musíme se z toho poučit a zlepšit přístup.“

Sedm branek, dobrý fotbal, divák musel být spokojený, hodnotil duel Josef Raušer

V brance Tatranu se na jaře poprvé objevil Josef Hopfinger, již třetí gólman. „Dva gólmany máme zraněné, takže logická volba. Pepa navíc musí odchytat i další dva víkendové zápasy za béčko,“ dodal k situaci v bráně trenér.

Třeboň – Prachatice 1:0 (1:0)

Branka: 27. Průcha. ŽK: 2:0 (Schneider a Kubín). Diváci: 220. Rozhodčí: Boček – Krčín, Ondřej.

Sestava Prachatic: Hopfinger – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Hušek – Srch (46. Jakub Rauscher), Hornát (69. Kovář), T. Pravda (55. Sova), M. Sedláček – Kasík (65. Linhart), Pecka.