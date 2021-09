„Minulý týden jsme prohráli a dnes jsme chtěli získat body zpět, což se nám povedlo. Tři body, které si odvážíme, jsou naprosto zasloužené, ale mrzí mě, že jsme nevyhráli i větším rozdílem, protože šancí jsme si vytvořili opravdu dost. Utkání jsme začali tak, jak jsme si v kabině řekli a hráli zodpovědně. Po brance Velka jsme se dostali do vedení a hru kontrolovali. Po velké šanci Hadáčka jsme však trochu zbytečně znervozněli a domácí měli míč více na svých kopačkách. Do druhé půle jsme udělali dvě změny a byli lepším mužstvem. Televizním gólem Málka z pětatřiceti metrů, když z voleje vrátil míč pod břevno, jsme vedli 2:0. Poté přišly i další šance, ale bohužel jsme je nevyužili. Domácí hrozili standardními situacemi, ty jsme ale eliminovali. Na závěr zápasu domácí snížili po zbytečném faulu Süsmelicha na 1:2,“ shrnul utkání milevský trenér Miroslav Strnad a doplnil: „Dnes zahráli nejlépe Kálal, Hejl a Málek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.