/FOTOGALERIE/ Pro lhenické fotbalisty je nyní v I.A třídě každý zápas životně důležitý. Ten sobotní s Novou Vsí zvládli za tři body, i když malé ale je slyšet.

Fotbalová I.A třída: Lhenice - Nová Ves 2:1 (2:0). | Foto: Jan Klein

SK Lhenice - TJ Nová Ves 2:1 (2:0)

Branky: 24. Mahák Michal, 33. Mahák Michal - 55. Procházka Radomil.

Lheničtí fotbalisté potřebovali po výhře v Dolním Dvořišti další tři body, aby se v tabulce dotáhli bodově na týmy před sebou. To se podařilo. Přesto nemohl být trenér Ivo Čech úplně spokojen.

"Minule jsem řekl, že jsme vyhráli zaslouženě, po zápase s Novou Vsí to říci nemohu. První šanci na vstřelení branky měli hosté, naopak jsme se ale po šťastném odrazu radovali z vedení my. První poločas byl takový neslaný nemastný, chyběl mi větší náboj, přesto jsme po pěkné akci a dalším zvláštním odrazu přidali druhý gól. Opět u toho byl Mahák, který byl ve správný čas na správném místě. Bohužel jsme museli vynuceně střídat dva hráče, navíc Rosa dohrál zápas se sebezapřením a nevypadá to s nimi úplně dobře. Druhý poločas se odehrál v režii hostí, ti změnili rozestavení, byli silní na míči a my hrozili pouze ojedinělými protiútoky, ze kterých pár ošemetných situací bylo. Nastřelili jsme i tyčku, ale jinak jsme "brankáře" Jiránka moc neprověřili. To hosté si šancí vytvořili více, i vyložené, ale proměnili jen jednu, některé zahodili a zbytek skvělými zákroky zneškodnil brankář Dvořák, který má na třech bodech tentokrát zřejmě největší podíl," komentoval utkání Ivo Čech a doplnil: "Výhra se cení, hosté se představili v dobrém světle, my ale musíme předvádět lepší výkony, pokud chceme v dalších utkáních bodovat. Radost mi nejvíc kazí další zranění hráčů, to je pro nás velký problém."